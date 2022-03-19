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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити: обзор матча 19 марта 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
19.03.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 5 тур
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
9'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
90'
+3
Желтая карточка
С. Араухо
84'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ф. Торрес
79'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
М. Перейра
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Н. ДеПуй
79'
70'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Замена
S. Kljestan
️️️️
V. Vázquez
68'
68'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
68'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Кара
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
62'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
46'
44'
Желтая карточка
Руан
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
5
Сесар Араухо
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
12
Пато
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
1-1-5
31
Бонд
8
Дельгадо
11
Коста
22
Равелосон
8
14
Чичарито
91
Кабрал
44
Эдвардс
3-3-2-1-1
1
Галлезе
5
Араухо
13
Руан
3
Карлос
6
Янссон
32
Мендес
8
Моутинью
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
8
16
16
8
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
20
ДеПуй
9
Йовелич
9
Йовелич
20
ДеПуй
10
Перейра
21
Шлегель
21
Шлегель
10
Перейра
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
11
Торрес
13
Акинделе
13
Акинделе
11
Торрес
9
Кара
91
Мичел
91
Мичел
9
Кара
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
21
Томас Уильямс
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
21
Томас Уильямс
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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