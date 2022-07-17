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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 17 июля 2022
Колорадо
17.07.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 29 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
20'
Д. Рубио
75'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
C. Warner
90'
+2
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
85'
Замена
D. Moor
️️️️
Г. Зардес
85'
Замена
M.
️️️️
J. Lewis
80'
80'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Ч. Гаспер
78'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
J. Lewis
75'
Желтая карточка
Д. Уилсон
68'
68'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Замена
С. Николсон
️️️️
М. Барриос
63'
63'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Э. Альварес
62'
Желтая карточка
Х. Араухо
Замена
C. Warner
️️️️
Р. Призо-Мбонге
46'
46'
Замена
Д. Агирре
️️️️
S. Kljestan
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Эдвардс
46'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
39'
Желтая карточка
Р. Равелосон
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
22
Max
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
4-1-2-4
27
Уилсон
2
5
Абубакар
16
Эстевес
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
7
Барриос
23
Ярброу
9
Зардес
14
11
Рубио
3-2-5
31
Бонд
20
ДеПуй
33
Уильямс
77
Гаспер
44
Эдвардс
91
Кабрал
9
Йовелич
16
22
Равелосон
10
Альварес
22
Араухо
9
Зардес
3
3
9
Зардес
7
Барриос
19
Николсон
19
Николсон
7
Барриос
14
22
22
14
6
Призо-Мбонге
32
32
6
Призо-Мбонге
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
77
Гаспер
18
Лирдам
18
Лирдам
77
Гаспер
44
Эдвардс
11
Коста
11
Коста
44
Эдвардс
10
Альварес
8
8
10
Альварес
16
23
Агирре
23
Агирре
16
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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