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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 14 августа 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
14.08.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 35 тур
5 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
12'
С. Грандсир
20'
Чичарито (П)
30'
V. Vázquez
40'
С. Грандсир
89'
Э. Альварес
38'
Р. Галд
70'
Т. Риккеттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 5:2!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Йовелич
89'
Замена
Д. Агирре
️️️️
К. Кабрал
86'
83'
Замена
М. Годиньо
️️️️
А. Кубас
79'
Вторая желтая
К. Дажоме
Замена
S. Kljestan
️️️️
Г. Бругман
75'
72'
Желтая карточка
К. Дажоме
Желтая карточка
Р. Эдвардс
71'
70'
ГОЛ! 4:2!
Т. Риккеттс
Пас отдал
К. Дажоме
69'
Замена
А. Шепф
️️️️
Ю. Грессель
Замена
Э. Альварес
️️️️
V. Vázquez
69'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Грандсир
69'
68'
Желтая карточка
Р. Веселинович
Желтая карточка
Х. Араухо
63'
Желтая карточка
С. Кулибали
59'
46'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Д. Нервински
46'
Замена
К. Дажоме
️️️️
П. Вите
ГОЛ! 4:1!
С. Грандсир
40'
38'
ГОЛ! 3:1!
Р. Галд
Пас отдал
К. Кроппер
ГОЛ! 3:0!
V. Vázquez
Пас отдал
Чичарито
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Чичарито
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Грандсир
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
2-2-3-3
31
Бонд
4
Кулибали
20
ДеПуй
8
Дельгадо
16
Бругман
91
Кабрал
44
Эдвардс
7
Грандсир
8
14
Чичарито
22
Араухо
3-1-2-2-1
55
Кроппер
2
Нервински
4
Веселинович
91
Браун
20
Кубас
45
Вите
31
Тейберт
21
Рапозо
24
Грессель
25
Галд
7
Грандсир
11
Коста
11
Коста
7
Грандсир
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
16
Бругман
16
16
16
Бругман
8
10
Альварес
10
Альварес
8
91
Кабрал
23
Агирре
23
Агирре
91
Кабрал
2
Нервински
33
Блэкмон
33
Блэкмон
2
Нервински
20
Кубас
28
Годиньо
28
Годиньо
20
Кубас
24
Грессель
18
Шепф
18
Шепф
24
Грессель
45
Вите
11
Дажоме
11
Дажоме
45
Вите
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
12
Томас Хасал
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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