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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль: обзор матча 05 июля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
05.07.2022, вторник, 05:30
США. МЛС, 26 тур
4 : 0
Завершен
Монреаль
8'
Чичарито
45+4'
Д. Йовелич (П)
60'
Р. Равелосон
79'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
90'
Желтая карточка
M. Miljevic
ГОЛ! 4:0!
Р. Равелосон
79'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
С. Кулибали
77'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Чичарито
77'
77'
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
68'
Замена
М. Шоньер
️️️️
Л. Лаппалайнен
68'
Замена
К. Миллер
️️️️
J. Kwizera
Замена
К. Лирдам
️️️️
С. Грандсир
68'
ГОЛ! 3:0!
Р. Равелосон
60'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Э. Альварес
57'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Д. Йовелич
56'
46'
Замена
M. Miljevic
️️️️
С. Пьетт
46'
Замена
M. Toye
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Йовелич
45'
+4
38'
Желтая карточка
С. Пьетт
Желтая карточка
М. Дельгадо
27'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Э. Альварес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
2-1-2-5
31
Бонд
4
Кулибали
33
Уильямс
8
Дельгадо
44
Эдвардс
7
Грандсир
9
Йовелич
10
Альварес
22
Равелосон
14
Чичарито
22
Араухо
1-5-1-3
1
Бреза
2
Ватерман
99
Торрес
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
8
Коне
2
Ваньяма
9
Киото
4
Камачо
2
Джонстон
17
4
Кулибали
20
ДеПуй
20
ДеПуй
4
Кулибали
7
Грандсир
18
Лирдам
18
Лирдам
7
Грандсир
10
Альварес
23
Агирре
23
Агирре
10
Альварес
9
Йовелич
8
8
9
Йовелич
14
Чичарито
16
16
14
Чичарито
17
4
Миллер
4
Миллер
17
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
10
10
6
Пьетт
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
99
Торрес
13
13
99
Торрес
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Монреаль
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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