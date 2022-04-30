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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 30 апреля 2022
Реал Солт-Лейк
30.04.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
49'
С. Марсело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
N. Besler
️️️️
Б. Вуд
85'
Замена
Т. Шмитт
️️️️
Д. Мерам
85'
83'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
М. Дельгадо
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
E. Luiz
72'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
М. Чанг
72'
62'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Коста
61'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
61'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Э. Савалета
Желтая карточка
С. Марсело
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Марсело
Пас отдал
П. Руис
49'
Желтая карточка
С. Кордова
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Мерам
17
Руис
25
17
Вуд
3
Броди
16
Чанг
16
Кордова
1-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
11
Коста
15
Савалета
91
Кабрал
22
Равелосон
10
Альварес
44
Эдвардс
16
Чанг
19
19
16
Чанг
25
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
25
17
Вуд
13
13
17
Вуд
22
Мерам
3
Шмитт
3
Шмитт
22
Мерам
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
11
Коста
9
Йовелич
9
Йовелич
11
Коста
8
Дельгадо
20
ДеПуй
20
ДеПуй
8
Дельгадо
15
Савалета
16
16
15
Савалета
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
19
Боде Идальго
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
19
Боде Идальго
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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