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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 17 апреля 2022
Чикаго Файр
17.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 10 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси
88'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Х. Араухо
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
78'
76'
Желтая карточка
С. Кулибали
72'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Коста
Замена
A. Reynolds
️️️️
S. Ivanov
72'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
69'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
J. Bornstein
61'
Желтая карточка
Г. Хименес
49'
46'
Замена
Э. Альварес
️️️️
С. Грандсир
Желтая карточка
М. Пинеда
44'
38'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
Р. Чикош
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Кевин Кабрал
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
4-2-2-3
29
Наварро
5
Чикош
3
16
2
Секулич
30
Хименес
22
Пинеда
31
Наварро
93
91
44
Слонина
2-1-2-5
31
Бонд
33
Уильямс
18
Лирдам
8
Дельгадо
7
Грандсир
11
Коста
22
Араухо
22
Равелосон
14
Чичарито
44
Эдвардс
4
Кулибали
91
36
36
91
3
4
Эспиноса
4
Эспиноса
3
93
22
Дуран
22
Дуран
93
11
Коста
91
Кабрал
91
Кабрал
11
Коста
7
Грандсир
10
Альварес
10
Альварес
7
Грандсир
22
Араухо
16
16
22
Араухо
Остались в запасе
Чикаго Файр
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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