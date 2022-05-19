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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 19 мая 2022
Миннесота Юнайтед
19.05.2022, четверг, 03:00
США. МЛС, 17 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
87'
Р. Лод
83'
S. Kljestan (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 1:1!
Р. Лод
87'
86'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
S. Kljestan
86'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Чичарито
Замена
А. Эну
️️️️
В. Трапп
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Kljestan
75'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
Л. Амарилья
️️️️
Ф. Фрагапане
73'
70'
Замена
V. Vázquez
️️️️
К. Кабрал
46'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Р. Равелосон
Желтая карточка
К. Арриага
41'
Желтая карточка
М. Боксолл
35'
2'
Желтая карточка
Р. Равелосон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
3-3-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
20
Трапп
16
Арриага
17
Лод
7
Фрагапане
10
Рейносо
21
Хлонгване
27
1-1-2-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
7
Грандсир
11
Коста
14
Чичарито
44
Эдвардс
22
Равелосон
91
Кабрал
20
ДеПуй
20
Трапп
23
Эну
23
Эну
20
Трапп
7
Фрагапане
9
Амарилья
9
Амарилья
7
Фрагапане
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
23
Агирре
23
Агирре
14
Чичарито
91
Кабрал
8
8
91
Кабрал
22
Равелосон
16
16
22
Равелосон
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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