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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 10 сентября 2022
Нэшвилл
10.09.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
29'
Х. Мухтар (П)
90+8'
Р. Пуч (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси
Вторая желтая
У. Циммерман
90'
+8
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Пуч
Желтая карточка
Ш. Мур
84'
Замена
J. Maher
️️️️
S. Davis
81'
78'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Уильямс
72'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
71'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
71'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
71'
64'
Замена
Д. Коста
️️️️
V. Vázquez
64'
Замена
Х. Араухо
️️️️
М. Касерес
61'
Желтая карточка
V. Vázquez
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
58'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
58'
55'
Пенальти не реализован!
Чичарито
Желтая карточка
Р. Леаль
45'
+2
43'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Желтая карточка
D. Romney
42'
Желтая карточка
У. Циммерман
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мухтар
29'
27'
Желтая карточка
Р. Пуч
27'
Желтая карточка
Д. Уильямс
22'
Желтая карточка
С. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
11
Леаль
54
18
Мур
18
Шаффельбург
9
Сапонг
3-3-2-2
31
Бонд
4
Касерес
4
Кулибали
33
Уильямс
8
Дельгадо
10
Пуч
16
Бругман
44
Эдвардс
91
Кабрал
14
Чичарито
8
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
54
5
5
54
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
8
11
Коста
11
Коста
8
33
Уильямс
9
Йовелич
9
Йовелич
33
Уильямс
4
Касерес
22
Араухо
22
Араухо
4
Касерес
Остались в запасе
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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