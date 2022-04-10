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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 10 апреля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
10.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
13'
Чичарито
31'
С. Кулибали
80'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Э. Альварес
89'
Желтая карточка
К. Лирдам
86'
Желтая карточка
Д. Коста
85'
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Аранго
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
77'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Д. Уильямс
76'
Желтая карточка
Д. Уильямс
70'
68'
Замена
К. Аранго
️️️️
К. Опоку
68'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
К. Кабрал
️️️️
V. Vázquez
68'
Желтая карточка
С. Кулибали
64'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Х. Араухо
59'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Грандсир
59'
49'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
Желтая карточка
Х. Араухо
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Кулибали
31'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
13'
11'
Замена
И. Тажури
️️️️
Б. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
2-1-5
31
Бонд
18
Лирдам
33
Уильямс
7
Грандсир
44
Эдвардс
14
Чичарито
8
22
Равелосон
10
Альварес
4-1-2-1-2
71
Крепо
3
Мурильо
3
Акоста
5
Мбаке
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
7
Родригес
10
Вела
90
Опоку
7
Грандсир
11
Коста
11
Коста
7
Грандсир
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
8
91
Кабрал
91
Кабрал
8
22
Араухо
16
16
22
Араухо
33
Уильямс
20
ДеПуй
20
ДеПуй
33
Уильямс
7
Родригес
18
Тажури
18
Тажури
7
Родригес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
90
Опоку
17
Аранго
17
Аранго
90
Опоку
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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