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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 21 октября 2022
Лос-Анджелес
21.10.2022, пятница, 05:00
США. МЛС, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
23'
Д. Буанга
80'
Д. Буанга
90+3'
К. Аранго
44'
С. Грандсир
85'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
С. Мендес
️️️️
Х. Сифуэнтес
90'
+5
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
К. Аранго
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
К. Аранго
90'
+3
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Йовелич
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Касерес
84'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Дельгадо
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
80'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Вела
78'
68'
Замена
V. Vázquez
️️️️
С. Грандсир
Желтая карточка
К. Вела
63'
Желтая карточка
Х. Мурильо
58'
58'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Паласиос
56'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Эдвардс
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Грандсир
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
23'
12'
Желтая карточка
Р. Пуч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
90
Квадво Опоку
ЦФ
21
Данни Трехо
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Крепо
6
Паласиос
3
Мурильо
3
Акоста
4
Сегура
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
17
Аранго
2-3-3-2
31
Бонд
4
Кулибали
4
Касерес
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
7
Грандсир
44
Эдвардс
11
Коста
22
Араухо
14
Чичарито
8
Сифуэнтес
32
Мендес
32
Мендес
8
Сифуэнтес
17
Аранго
14
Кьеллини
14
Кьеллини
17
Аранго
10
Вела
90
Опоку
90
Опоку
10
Вела
4
Касерес
33
Уильямс
33
Уильямс
4
Касерес
11
Коста
91
Кабрал
91
Кабрал
11
Коста
8
Дельгадо
9
Йовелич
9
Йовелич
8
Дельгадо
7
Грандсир
8
8
7
Грандсир
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Данни Трехо
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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