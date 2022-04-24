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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл: обзор матча 24 апреля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
24.04.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
86'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
Желтая карточка
Чичарито
89'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Чичарито
89'
Желтая карточка
Д. Йовелич
87'
87'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
87'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
86'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
К. Кабрал
77'
77'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Грандсир
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
1-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
7
Грандсир
22
Равелосон
4
Кулибали
44
Эдвардс
10
Альварес
14
Чичарито
3-5-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
11
Леаль
54
20
Годой
19
Мьюил
10
Мухтар
5
9
Сапонг
7
Грандсир
11
Коста
11
Коста
7
Грандсир
91
Кабрал
9
Йовелич
9
Йовелич
91
Кабрал
14
Чичарито
16
16
14
Чичарито
20
Годой
27
27
20
Годой
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Нэшвилл
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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