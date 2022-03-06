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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 06 марта 2022
Шарлотт
06.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 3 тур
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
77'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
C. Hegardt
️️️️
Й. Рейна
87'
86'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Кулибали
86'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Руис
️️️️
Б. Бронико
82'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Ж. Мора
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Э. Альварес
Пас отдал
Р. Эдвардс
Замена
Д. Риос
️️️️
К. Свидерски
73'
70'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
70'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Р. Равелосон
53'
Замена
S. Kljestan
️️️️
V. Vázquez
45'
+1
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
К. Фукс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
3-2-1-3
1
Калина
4
Макун
5
Мора
13
Бронико
28
Фукс
16
21
Франко
59
28
Свидерски
10
Рейна
1-1-5
31
Бонд
8
Дельгадо
11
Коста
20
ДеПуй
8
91
Кабрал
22
Равелосон
44
Эдвардс
13
Бронико
8
Руис
8
Руис
13
Бронико
10
Рейна
19
19
10
Рейна
5
Мора
14
14
5
Мора
28
Свидерски
14
Риос
14
Риос
28
Свидерски
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
4
Кулибали
33
Уильямс
33
Уильямс
4
Кулибали
11
Коста
9
Йовелич
9
Йовелич
11
Коста
22
Равелосон
10
Альварес
10
Альварес
22
Равелосон
8
16
16
8
Остались в запасе
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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