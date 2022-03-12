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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 12 марта 2022
Сиэтл
12.03.2022, суббота, 23:30
США. МЛС, 4 тур
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
17'
Д. Моррис
45+2'
F. Montero (П)
72'
Х. Арреага
6'
Чичарито
48'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
А. Рольдан
90'
+1
Желтая карточка
W. Bruin
90'
84'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Р. Равелосон
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
81'
Замена
A. Cissoko
️️️️
А. Русняк
81'
ГОЛ! 3:2!
Х. Арреага
Пас отдал
А. Рольдан
72'
70'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Д. Коста
69'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
Замена
К. Роу
️️️️
О. Варгас
59'
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
Желтая карточка
Н. Толо
46'
45'
+4
Желтая карточка
К. Кабрал
ГОЛ с пенальти! 2:1!
F. Montero
45'
+2
44'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Желтая карточка
Ж. Пауло
38'
Желтая карточка
О. Варгас
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррис
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-4-3
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
3
Арреага
16
Рольдан
11
Русняк
7
Рольдан
6
Пауло
3
Варгас
13
Моррис
12
1-1-5
31
Бонд
8
Дельгадо
11
Коста
20
ДеПуй
14
Чичарито
22
Равелосон
44
Эдвардс
10
Альварес
3
Варгас
22
Роу
22
Роу
3
Варгас
12
29
29
12
11
Русняк
92
92
11
Русняк
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
11
Коста
8
8
11
Коста
22
Равелосон
9
Йовелич
9
Йовелич
22
Равелосон
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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