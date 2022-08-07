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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 07 августа 2022
Канзаc Сити
07.08.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 34 тур
4 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
10'
Э. Томми
40'
W. Agada
45+5'
W. Agada
90+5'
Д. Шаллой
85'
Чичарито
90+2'
Чичарито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 4:2!
Д. Шаллой
90'
+5
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Чичарито
Замена
М. Ционис
️️️️
W. Agada
88'
85'
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
81'
Замена
A. Saldana
️️️️
Г. Бругман
Замена
О. Росель
️️️️
Э. Томми
66'
63'
Желтая карточка
Чичарито
59'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
59'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
59'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
56'
46'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Ч. Гаспер
46'
Замена
Х. Араухо
️️️️
К. Лирдам
ГОЛ! 3:0!
W. Agada
Пас отдал
Д. Шаллой
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
W. Agada
40'
26'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
Пенальти не реализован!
Д. Расселл
25'
24'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
Э. Томми
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
3-5-3
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
27
Томми
54
15
Эспиноза
77
Расселл
44
Свит
20
Шаллой
22
1
4-2-2-2
31
Бонд
4
Кулибали
33
Уильямс
77
Гаспер
18
Лирдам
16
Бругман
8
Дельгадо
11
Коста
91
Кабрал
9
Йовелич
14
Чичарито
27
Томми
16
Росель
16
Росель
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
22
10
Ционис
10
Ционис
22
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
77
Гаспер
44
Эдвардс
44
Эдвардс
77
Гаспер
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
18
Лирдам
22
Араухо
22
Араухо
18
Лирдам
16
Бругман
43
43
16
Бругман
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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