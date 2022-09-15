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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 15 сентября 2022
Ванкувер Уайткепс
15.09.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 44 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
57'
Р. Галд
68'
П. Вите
86'
Т. Риккеттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 3:0!
Т. Риккеттс
Пас отдал
Ю. Грессель
86'
86'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Р. Пуч
Желтая карточка
С. Берхальтер
82'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
П. Вите
80'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
80'
80'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Бругман
80'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Чичарито
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Л. Овусу
70'
Замена
М. Годиньо
️️️️
L. Martins
70'
ГОЛ! 2:0!
П. Вите
Пас отдал
Б. Уайт
68'
65'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
65'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
V. Vázquez
Замена
Ю. Грессель
️️️️
Р. Рапозо
64'
63'
Желтая карточка
V. Vázquez
Желтая карточка
П. Вите
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
57'
Желтая карточка
L. Martins
38'
Желтая карточка
Л. Овусу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Хасал
2
Нервински
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
24
Овусу
45
Вите
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
3-3-1-3
31
Бонд
33
Уильямс
4
Касерес
77
Гаспер
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
91
Кабрал
22
Араухо
8
14
Чичарито
21
Рапозо
24
Грессель
24
Грессель
21
Рапозо
14
28
Годиньо
28
Годиньо
14
45
Вите
31
Тейберт
31
Тейберт
45
Вите
24
Овусу
6
Берхальтер
6
Берхальтер
24
Овусу
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
16
Бругман
11
Коста
11
Коста
16
Бругман
8
9
Йовелич
9
Йовелич
8
10
Пуч
16
16
10
Пуч
14
Чичарито
10
Альварес
10
Альварес
14
Чичарито
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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