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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 09 июля 2022
Лос-Анджелес
09.07.2022, суббота, 05:00
США. МЛС, 26 тур
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
17'
Х. Сифуэнтес
70'
Х. Сифуэнтес
73'
К. Аранго
56'
С. Грандсир
81'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
83'
81'
ГОЛ! 3:2!
Р. Равелосон
Пас отдал
V. Vázquez
Замена
Л. Блессинг
️️️️
К. Аранго
74'
ГОЛ! 3:1!
К. Аранго
73'
71'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Йовелич
ГОЛ! 2:1!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
К. Вела
70'
69'
Замена
V. Vázquez
️️️️
С. Грандсир
69'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Э. Альварес
59'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Грандсир
Желтая карточка
Д. Паласиос
50'
45'
+3
Желтая карточка
С. Кулибали
Замена
К. Опоку
️️️️
Д. Мусовски
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
К. Акоста
17'
8'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
26
Cal Jennings
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4-1-2-3
71
Крепо
6
Паласиос
25
Ибеага
3
Мурильо
3
Акоста
6
Санчес
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
19
Мусовски
10
Вела
17
Аранго
2-1-2-5
31
Бонд
33
Уильямс
4
Кулибали
8
Дельгадо
7
Грандсир
44
Эдвардс
9
Йовелич
22
Араухо
10
Альварес
22
Равелосон
14
Чичарито
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
17
Аранго
15
Блессинг
15
Блессинг
17
Аранго
19
Мусовски
90
Опоку
90
Опоку
19
Мусовски
9
Йовелич
91
Кабрал
91
Кабрал
9
Йовелич
7
Грандсир
8
8
7
Грандсир
10
Альварес
16
16
10
Альварес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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