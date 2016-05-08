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Хуан Карлос Валерон
Статистика
Хуан Карлос Валерон - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1975 (51)
#21 | Полузащитник
184 см | 82 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.05.2016
Атлетик
1' - 73'
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
22.04.2016
Эспаньол
74' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 3
11.04.2016
Лас-Пальмас
69' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
02.04.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
13.03.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0 : 1
05.03.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
02.03.2016
Хетафе
81' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0 : 1
26.02.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.02.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
14.02.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
31.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3 : 2
25.01.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.01.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2016
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 2
03.01.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
30.12.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 0
19.12.2015
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
13.12.2015
Бетис
86' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
06.12.2015
Лас-Пальмас
68' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
29.11.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
22.11.2015
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
06.11.2015
Реал Сосьедад
84' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
3 : 1
31.10.2015
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
25.10.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
4 : 0
18.10.2015
Лас-Пальмас
68' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
03.10.2015
Эйбар
67' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
2 : 1
26.09.2015
Лас-Пальмас
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
23.09.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
3 : 3
13.09.2015
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
30.08.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2015
Лас-Пальмас
Был в запасе
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