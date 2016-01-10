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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Малага
Лас-Пальмас - Малага: обзор матча 10 января 2016
Лас-Пальмас
10.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Малага
51'
Тана
72'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Малага
90'
+3
Желтая карточка
Дуда
87'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
М. Вакасо
85'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Эль-Жар
84'
Замена
В. Жозе
️️️️
Тана
81'
76'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Г. Кастро
75'
Желтая карточка
Ресио
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Д. Чоп
Замена
М. Вакасо
️️️️
С. Араухо
70'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
61'
58'
Замена
Дуда
️️️️
Хуанпи
Желтая карточка
С. Араухо
58'
57'
Желтая карточка
А. Бока
ГОЛ! 1:0!
Тана
Пас отдал
С. Араухо
51'
Желтая карточка
Р. Меса
43'
41'
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Д. Симон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
4-2-1-3
13
Варас
22
Гарридо
2
Симон
16
Айтами
23
Кастельяно
16
Меса
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
25
Эль-Жар
21
Араухо
4-3-1-2
13
Камени
6
Альбентоса
3
Велигтон
16
Росалес
15
Бока
5
Кастро
4
Камачо
36
Ресио
10
Хуанпи
9
Чоп
24
Санта Крус
21
Араухо
22
Вакасо
22
Вакасо
21
Араухо
25
Эль-Жар
21
Валерон
21
Валерон
25
Эль-Жар
24
Тана
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Тана
9
Чоп
10
Онтиверос
10
Онтиверос
9
Чоп
5
Кастро
8
Форнальс
8
Форнальс
5
Кастро
10
Хуанпи
17
Дуда
17
Дуда
10
Хуанпи
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Малага
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Лас-Пальмас - Малага
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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