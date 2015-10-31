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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Лас-Пальмас
Реал - Лас-Пальмас: обзор матча 31 октября 2015
Реал
31.10.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
4'
Иско
14'
К. Роналду
43'
Хесе
38'
Эрнан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лас-Пальмас
90'
+3
Желтая карточка
А. Айтами
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Кроос
87'
80'
Замена
С. Араухо
️️️️
В. Жозе
Замена
М. Льоренте
️️️️
Хесе
80'
68'
Замена
Н. Алеман
️️️️
Н. Эль-Жар
64'
Замена
Тана
️️️️
Эрнан
51'
Желтая карточка
В. Гомес
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
46'
ГОЛ! 3:1!
Хесе
Пас отдал
Т. Кроос
43'
38'
ГОЛ! 2:1!
Эрнан
Пас отдал
Н. Эль-Жар
30'
Желтая карточка
Эрнан
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
14'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Каземиро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Хесе
22
Иско
7
Роналду
4-3-1-2
13
Варас
16
Айтами
2
Симон
6
Бигас
22
Гарридо
16
Меса
4
Гомес
14
Эрнан
10
Виера
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
10
Хесе
14
Льоренте
14
Льоренте
10
Хесе
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
8
Кроос
9
Майорал
9
Майорал
8
Кроос
25
Эль-Жар
7
Алеман
7
Алеман
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
21
Араухо
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
14
Эрнан
24
Тана
24
Тана
14
Эрнан
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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