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Спортинг - Лас-Пальмас
Спортинг - Лас-Пальмас: обзор матча 06 декабря 2015
Спортинг
06.12.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
17'
А. Санабрия
78'
А. Санабрия
84'
А. Санабрия
39'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Лас-Пальмас
Замена
П. Перес
️️️️
А. Санабрия
88'
Замена
А. Менендес
️️️️
Джони
85'
ГОЛ! 3:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Джони
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Джони
78'
75'
Замена
Эрнан
️️️️
С. Араухо
71'
Вторая желтая
А. Айтами
68'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Тана
64'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Р. Меса
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Нди
60'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
50'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
41'
41'
Желтая карточка
Д. Симон
40'
Желтая карточка
А. Айтами
39'
ГОЛ! 1:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Х. Гарридо
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
6
Альберто Гуитиан
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Куэльяр
20
Эспиноcа
22
Мере
23
Эрнандес
8
Маскарель
18
Лопес Бланко
10
Касес
24
Джони
20
Нди
10
Халилович
19
Санабрия
4-2-1-3
13
Варас
16
Айтами
23
Кастельяно
2
Симон
22
Гарридо
16
Меса
4
Гомес
10
Виера
25
Эль-Жар
21
Араухо
24
Тана
24
Джони
3
Менендес
3
Менендес
24
Джони
19
Санабрия
10
Перес
10
Перес
19
Санабрия
20
Нди
16
Кастро
16
Кастро
20
Нди
21
Араухо
14
Эрнан
14
Эрнан
21
Араухо
16
Меса
19
Кулио
19
Кулио
16
Меса
24
Тана
21
Валерон
21
Валерон
24
Тана
Остались в запасе
Спортинг
Лас-Пальмас
6
Альберто Гуитиан
ЦП
1
Альберто Гарсия
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
13
Рауль Лисоайн
ВР
11
Момо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
6
Альберто Гуитиан
ЦП
1
Альберто Гарсия
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
11
Момо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Спортинг - Лас-Пальмас
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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