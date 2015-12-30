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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Гранада
Лас-Пальмас - Гранада: обзор матча 30 декабря 2015
Лас-Пальмас
30.12.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 1
Завершен
Гранада
32'
Тана
50'
С. Араухо
79'
Х. Виера (П)
90+2'
Д. Ломбан (АГ)
56'
А. Пеньяранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Гранада
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Д. Ломбан
90'
+2
Желтая карточка
М. Вакасо
87'
86'
Вторая желтая
К. Бираги
85'
Желтая карточка
Р. Рочина
80'
Желтая карточка
Р. Перес
79'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Виера
79'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Тана
77'
76'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Ж. Бабен
Желтая карточка
Р. Меса
68'
67'
Желтая карточка
К. Бираги
63'
Желтая карточка
Х. Маркес
57'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Ф. Рико
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Пеньяранда
Пас отдал
Р. Рочина
ГОЛ! 2:0!
С. Араухо
Пас отдал
Х. Виера
50'
45'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Н. Лопес
41'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
Замена
С. Араухо
️️️️
В. Жозе
38'
ГОЛ! 1:0!
Тана
Пас отдал
Х. Виера
32'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Эрнан
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
4
Фран Рико
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-3-1-3
13
Варас
22
Гарридо
23
Кастельяно
2
Симон
16
Меса
4
Гомес
14
Эрнан
10
Виера
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
24
Тана
4-4-1-1
1
Андрес
20
Фулкье
18
Ломбан
3
Бабен
3
Бираги
4
Рико
21
Перес
10
Хави Маркес
7
Мендес
7
Пеньяранда
11
Лопес
14
Эрнан
5
Гарсия
5
Гарсия
14
Эрнан
24
Тана
22
Вакасо
22
Вакасо
24
Тана
12
Виллиан Жозе
21
Араухо
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
3
Бабен
20
Ибаньес
20
Ибаньес
3
Бабен
11
Лопес
16
Рочина
16
Рочина
11
Лопес
4
Рико
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
4
Рико
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Гранада
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Хуан Кулио
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Хуан Кулио
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Лас-Пальмас - Гранада
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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