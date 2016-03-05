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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Лас-Пальмас
Вильярреал - Лас-Пальмас: обзор матча 05 марта 2016
Вильярреал
05.03.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
30'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Лас-Пальмас
84'
Замена
А. Лопес
️️️️
Момо
76'
Замена
Д. Симон
️️️️
Нили
71'
Замена
С. Араухо
️️️️
В. Жозе
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
71'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
69'
60'
Желтая карточка
А. Монторо
53'
Желтая карточка
М. Лемос
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Кастильехо
45'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Х. Виера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Нили
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
51
Карлос Гонсалес
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
3
Марин
4
Руис
23
Бонера
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
4
Суарес
70
Кастильехо
20
Адриан
9
Сольдадо
4-3-1-2
13
Варас
3
Лемос
5
Гарсия
6
Бигас
22
Гарридо
32
Нили
19
Монторо
11
Момо
10
Виера
12
Виллиан Жозе
25
Эль-Жар
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
70
Кастильехо
12
Баптистао
12
Баптистао
70
Кастильехо
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
32
Нили
2
Симон
2
Симон
32
Нили
11
Момо
6
Лопес
6
Лопес
11
Момо
12
Виллиан Жозе
21
Араухо
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
51
Карлос Гонсалес
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
51
Карлос Гонсалес
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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