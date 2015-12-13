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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Бетис
Лас-Пальмас - Бетис: обзор матча 13 декабря 2015
Лас-Пальмас
13.12.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
90+3'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Бетис
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Виера
90'
+3
90'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Сехудо
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Р. Меса
86'
83'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Х. Молина
Замена
В. Жозе
️️️️
Тана
82'
78'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хоакин
Замена
Н. Алеман
️️️️
Момо
71'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
64'
Желтая карточка
Х. Виера
62'
Желтая карточка
Р. Меса
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-4-1-2
13
Варас
22
Гарридо
2
Симон
23
Кастельяно
11
Момо
16
Меса
14
Эрнан
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
21
Араухо
3-1-3-1-2
1
Адан
12
Пиччини
21
Фигерас
16
Вестерманн
6
Петрос
16
Сехудо
25
Торрес
11
Варгас
17
Хоакин
19
Молина
24
Кастро
11
Момо
7
Алеман
7
Алеман
11
Момо
16
Меса
21
Валерон
21
Валерон
16
Меса
24
Тана
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Тана
19
Молина
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
19
Молина
17
Хоакин
14
Вадильо
14
Вадильо
17
Хоакин
16
Сехудо
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
16
Сехудо
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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