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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Барселона
Лас-Пальмас - Барселона: обзор матча 20 февраля 2016
Лас-Пальмас
20.02.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
10'
В. Жозе
7'
Л. Суарес
38'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Барселона
Замена
Нили
️️️️
Д. Гарсия
87'
86'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Р. Меса
84'
Замена
С. Араухо
️️️️
Тана
75'
69'
Замена
Т. Вермален
️️️️
С. Роберто
Замена
М. Лемос
️️️️
Х. Виера
65'
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Туран
38'
ГОЛ! 1:2!
Неймар
32'
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Виера
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ПЗ
11
Момо
ОП
16
Роке Меса
ОП
24
Тана
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
66
Арда Туран
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
32
Нили
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Варас
22
Гарридо
16
Айтами
6
Бигас
5
Гарсия
11
Момо
16
Меса
24
Тана
25
Эль-Жар
10
Виера
12
Виллиан Жозе
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
14
Маскерано
18
Альба
66
Туран
6
Роберто
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Виера
3
Лемос
3
Лемос
10
Виера
5
Гарсия
32
Нили
32
Нили
5
Гарсия
24
Тана
21
Араухо
21
Араухо
24
Тана
6
Роберто
4
Вермален
4
Вермален
6
Роберто
66
Туран
11
Ракитич
11
Ракитич
66
Туран
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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