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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал
Лас-Пальмас - Реал: обзор матча 13 марта 2016
Лас-Пальмас
13.03.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Реал
86'
В. Жозе
25'
С. Рамос
88'
Каземиро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал
89'
Замена
Марсело
️️️️
Д. Карвахаль
89'
Вторая желтая
С. Рамос
88'
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
Пас отдал
Хесе
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
Момо
86'
Замена
С. Араухо
️️️️
Д. Гарсия
83'
78'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Х. Виера
73'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Нили
71'
60'
Желтая карточка
Пепе
59'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
Желтая карточка
П. Бигас
59'
55'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Лемос
55'
54'
Желтая карточка
Иско
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Х. Гарридо
46'
Желтая карточка
А. Монторо
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Иско
15'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ПЗ
16
Роке Меса
ОП
11
Момо
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
32
Нили
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Варас
22
Гарридо
3
Лемос
6
Бигас
5
Гарсия
16
Меса
11
Момо
19
Монторо
32
Нили
10
Виера
12
Виллиан Жозе
4-1-1-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
17
Васкес
7
Роналду
22
Гарридо
23
Кастельяно
23
Кастельяно
22
Гарридо
5
Гарсия
21
Араухо
21
Араухо
5
Гарсия
32
Нили
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
32
Нили
14
Карвахаль
12
Марсело
12
Марсело
14
Карвахаль
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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