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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Лас-Пальмас
Барселона - Лас-Пальмас: обзор матча 26 сентября 2015
Барселона
26.09.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
25'
Л. Суарес
54'
Л. Суарес
88'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+2
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Адриано
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:1!
Х. Виера
Пас отдал
Н. Эль-Жар
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
80'
Желтая карточка
Х. Маскерано
79'
68'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Р. Меса
67'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
С. Араухо
66'
Желтая карточка
А. Алькарас
Пенальти не реализован!
Неймар
66'
58'
Желтая карточка
М. Вакасо
57'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Эрнан
56'
Желтая карточка
Д. Симон
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
54'
36'
Желтая карточка
Эрнан
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
25'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Месси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-3-1-1
13
Варас
6
Бигас
21
Алькарас
16
Айтами
23
Кастельяно
2
Симон
22
Вакасо
14
Эрнан
16
Меса
10
Виера
21
Араухо
3
Адриано
6
Гумбау
6
Гумбау
3
Адриано
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
Эль-Хаддади
10
Месси
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Месси
14
Эрнан
19
Кулио
19
Кулио
14
Эрнан
16
Меса
21
Валерон
21
Валерон
16
Меса
21
Араухо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Араухо
Остались в запасе
Барселона
Лас-Пальмас
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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