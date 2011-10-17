|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|25
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|31.03.2012
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|84'
|20.03.2012
|82' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2012
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.11.2011
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|85'
|01.11.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.10.2011
|90' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2011
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.10.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:3
|Сибирь (Новосибирск)
|03.10.2011
|79' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|12.09.2011
|1' -35'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|31'
|01.09.2011
|1' -81'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|29.08.2011
|47' -90'
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:4
|Торпедо (Москва)
|57'
|12.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|34'
|09.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|Химки (Химки)
|11.07.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|27.06.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|17.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|27'
|14.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|07.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|74'
|28.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|25.05.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|16.05.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.05.2011
|65' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2011
|90' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)