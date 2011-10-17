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    Максим Поворов - статистика

    Защитник
    Имя Максим
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Поворов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 25 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    11.04.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    31.03.2012 46' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    84'
    20.03.2012 82' -90' Урал (Екатеринбург) 0:1 Шинник (Ярославль)
    12.03.2012 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.11.2011 46' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    85'
    01.11.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 5:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.10.2011 90' -90' Оренбург (Оренбург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.10.2011 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:2 Шинник (Ярославль)
    17.10.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.10.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.10.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:3 Сибирь (Новосибирск)
    03.10.2011 79' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Енисей (Красноярск)
    28.09.2011 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:2 Шинник (Ярославль)
    12.09.2011 1' -35' Шинник (Ярославль) 0:1 Мордовия (Саранск)
    31'
    01.09.2011 1' -81' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    29.08.2011 47' -90' 0:1 Шинник (Ярославль)
    22.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:4 Торпедо (Москва)
    57'
    12.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Факел (Воронеж)
    34'
    09.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:1 Химки (Химки)
    11.07.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    27.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    17.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    27'
    14.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    07.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Луч (Владивосток)
    04.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    74'
    28.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    25.05.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    16.05.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    07.05.2011 65' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.05.2011 90' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Шинник (Ярославль)
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