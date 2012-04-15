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Максим Поворов
Статистика
Максим Поворов - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1977 (49), Москва
#2 | Защитник
183 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1997
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
25
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 46 тур
Шинник
0 : 2
15.04.2012
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 45 тур
Cибирь
1 : 1
11.04.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 43 тур
Торпедо
1 : 1
31.03.2012
Шинник
46' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Урал
0 : 1
20.03.2012
Шинник
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо Бр
0 : 1
12.03.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
46' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
5 : 0
01.11.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2011
Шинник
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Урал
0 : 2
24.10.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
2 : 1
17.10.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
14.10.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
3 : 3
06.10.2011
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 0
03.10.2011
Енисей
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.09.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
12.09.2011
Мордовия
1' - 35'
31'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
1 : 1
01.09.2011
Шинник
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 4
22.08.2011
Торпедо
1' - 90'
57'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1 : 0
12.08.2011
Факел
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
4 : 1
09.08.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Динамо Бр
0 : 1
11.07.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
2 : 1
17.06.2011
Оренбург
1' - 90'
27'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
14.06.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
1 : 2
04.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 0
28.05.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
2 : 1
25.05.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
16.05.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.05.2011
Шинник
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Мордовия
0 : 0
04.05.2011
Шинник
90' - 90'
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