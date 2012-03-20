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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 20 марта 2012
Урал
20.03.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, группа A, 41 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
7'
К. Скрыльников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Шинник
+1
Замена
К. Дудченко
️️️️
Е. Ятченко
Замена
М. Поворов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Архипов
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Данцев
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Б. Петрович
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 0:1!
К. Скрыльников
Пас отдал
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
58
Ойеволе
25
Ревякин
25
Бочков
11
Петрович
42
Кириллов
11
Ткачев
16
Ставпец
99
Савин
3-2-3-2
13
Краснокутский
97
Ятченко
33
Леманж
21
Катынсус
33
Сухов
26
Васиев
66
Мичков
5
Валикаев
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
26
Архипов
16
Ставпец
20
Чухлей
20
Чухлей
16
Ставпец
7
Данцев
10
Лунгу
10
Лунгу
7
Данцев
11
Петрович
44
Кухарчук
44
Кухарчук
11
Петрович
42
Кириллов
2
Гогниев
2
Гогниев
42
Кириллов
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
2
Поворов
2
Поворов
81
Низамутдинов
97
Ятченко
30
Дудченко
30
Дудченко
97
Ятченко
26
Архипов
11
Саркисов
11
Саркисов
26
Архипов
Остались в запасе
Урал
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
88
Роман Быков
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
88
Роман Быков
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Урал - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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