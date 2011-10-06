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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 06 октября 2011
Шинник
06.10.2011, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 3
Завершен
Cибирь
9'
А. Архипов
73'
А. Елисеев
85'
Э. Низамутдинов
20'
В. Кармазиненко
27'
В. Кармазиненко
79'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
+3
Вторая желтая
М. Астафьев
ГОЛ! 3:3!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Н. Цыган
Замена
К. Дудченко
️️️️
Д. Мичков
ГОЛ! 2:3!
В. Кармазиненко
Желтая карточка
Д. Акимов
ГОЛ! 2:2!
А. Елисеев
Замена
Р. Войдель
️️️️
А. Архипов
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Сухов
Замена
И. Нагибин
️️️️
И. Климов
Желтая карточка
Н. Валентич
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
А. Архипов
ГОЛ! 1:2!
В. Кармазиненко
20'
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
33
Леманж
21
Катынсус
7
Нежелев
26
Васиев
33
Сухов
36
Скрыльников
66
Мичков
10
Корытько
26
Архипов
81
Низамутдинов
4-4-2
22
Цыган
3
Валентич
80
Климов
17
Бухряков
7
Хатаженков
4
Астафьев
15
Зюзин
8
Макаренко
32
Скороходов
98
Акимов
8
Кармазиненко
26
Архипов
20
Войдель
20
Войдель
26
Архипов
7
Нежелев
4
Елисеев
4
Елисеев
7
Нежелев
33
Сухов
8
Бурченко
8
Бурченко
33
Сухов
66
Мичков
30
Дудченко
30
Дудченко
66
Мичков
80
Климов
9
Нагибин
9
Нагибин
80
Климов
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
18
Петр Вашек
ВР
99
Максим Житнев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
99
Максим Житнев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Cибирь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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