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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 14 июня 2011
Шинник
14.06.2011, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Урал
18'
А. Сухов
6'
О. Шатов
63'
А. Бочков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Урал
Желтая карточка
А. Бочков
Замена
Е. Ятченко
️️️️
Б. Петрович
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Чухлей
Замена
А. Ндри
️️️️
М. Белецкий
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Новиков
ГОЛ! 1:2!
А. Бочков
Замена
А. Данцев
️️️️
П. Сикимич
Замена
А. Архипов
️️️️
К. Дудченко
Желтая карточка
А. Нежелев
ГОЛ! 1:1!
А. Сухов
18'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
22
Павел Печенкин
ЦП
3-2-3-2
27
Хотеев
2
Поворов
21
Катынсус
7
Нежелев
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
30
Дудченко
3-3-3-1
22
Кот
58
Ойеволе
15
Новиков
34
Тумасян
20
Чухлей
25
Бочков
4
Дранников
27
Шатов
14
Семакин
11
Петрович
81
Сикимич
13
Белецкий
2
Ндри
2
Ндри
13
Белецкий
30
Дудченко
26
Архипов
26
Архипов
30
Дудченко
20
Чухлей
70
Сафрониди
70
Сафрониди
20
Чухлей
15
Новиков
34
Кацалапов
34
Кацалапов
15
Новиков
81
Сикимич
7
Данцев
7
Данцев
81
Сикимич
11
Петрович
97
Ятченко
97
Ятченко
11
Петрович
Остались в запасе
Шинник
Урал
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
22
Павел Печенкин
ЦП
16
Леонид Мусин
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
16
Леонид Мусин
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Шинник - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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