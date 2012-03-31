Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Шинник
Торпедо - Шинник: обзор матча 31 марта 2012
Торпедо
31.03.2012, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, группа A, 43 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
72'
Н. Саталкин
28'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Шинник
Желтая карточка
Д. Большаков
+2
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
А. Малыгин
Желтая карточка
М. Поворов
Красная карточка
Н. Безлихотнов
Замена
А. Саркисов
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
Пас отдал
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
В. Стеклов
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Архипов
Замена
М. Поворов
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Катынсус
Замена
А. Малыгин
️️️️
А. Столяренко
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-2-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
26
Чернышов
20
Столяренко
7
Зураев
20
Стеклов
7
Белоусов
10
Рылов
87
Саталкин
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
4-4-2
13
Краснокутский
2
Ндри
21
Катынсус
33
Леманж
26
Васиев
36
Скрыльников
8
Бурченко
66
Мичков
56
Гриднев
81
Низамутдинов
26
Архипов
20
Столяренко
6
Малыгин
6
Малыгин
20
Столяренко
87
Саталкин
9
Большаков
9
Большаков
87
Саталкин
36
Скрыльников
2
Поворов
2
Поворов
36
Скрыльников
21
Катынсус
4
Елисеев
4
Елисеев
21
Катынсус
26
Архипов
5
Валикаев
5
Валикаев
26
Архипов
56
Гриднев
11
Саркисов
11
Саркисов
56
Гриднев
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
15
Евгений Андреев
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
27
Станислав Хотеев
ВР
97
Евгений Ятченко
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
87
Иван Родин
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
97
Евгений Ятченко
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Торпедо - Шинник
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Торпедо
Шинник
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+