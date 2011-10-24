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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 24 октября 2011
Урал
24.10.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
3'
Э. Низамутдинов
87'
А. Нежелев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Шинник
+1
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Мичков
Желтая карточка
К. Скрыльников
ГОЛ! 0:2!
А. Нежелев
Пас отдал
К. Дудченко
Замена
К. Дудченко
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Данцев
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Замена
Б. Петрович
️️️️
С. Рашевский
Замена
Р. Войдель
️️️️
А. Саркисов
Замена
Е. Ятченко
️️️️
П. Сикимич
Желтая карточка
А. Кацалапов
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛП
25
Андрей Бочков
(К)
ОП
58
Сергей Рашевский
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Абдель Леманж
ЛЗ
10
Владимир Корытько
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
21
Валерий Катынсус
(К)
ЦП
26
Фарход Васиев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-2-3-1
25
Нигматуллин
7
Данцев
15
Новиков
25
Ревякин
34
Кацалапов
25
Бочков
58
Рашевский
70
Сафрониди
14
Семакин
27
Шатов
81
Сикимич
4-4-2
13
Краснокутский
33
Сухов
10
Корытько
7
Нежелев
33
Леманж
26
Васиев
66
Мичков
21
Катынсус
36
Скрыльников
11
Саркисов
81
Низамутдинов
81
Сикимич
97
Ятченко
97
Ятченко
81
Сикимич
58
Рашевский
11
Петрович
11
Петрович
58
Рашевский
70
Сафрониди
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Сафрониди
7
Данцев
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Данцев
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
11
Саркисов
20
Войдель
20
Войдель
11
Саркисов
66
Мичков
4
Елисеев
4
Елисеев
66
Мичков
81
Низамутдинов
30
Дудченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Урал
Шинник
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Урал - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Березнев
Стадион:
Екатеринбург Арена
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