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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 28 мая 2011
Cибирь
28.05.2011, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
71'
Д. Акимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
Замена
Д. Бухряков
️️️️
Р. Халиуллин
+2
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
П. Гуженда
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Саркисов
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Шумуликоски
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Катульский
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
Н. Валентич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
17
Денис Бухряков
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Шинник
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-2-3-2
18
Вашек
3
Валентич
4
Халиуллин
80
Климов
5
Головатенко
4
Чичерин
32
Скороходов
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
8
Кармазиненко
4-4-2
32
Ребров
33
Сухов
4
Гуженда
2
Поворов
33
Гапон
10
Корытько
23
Катульский
36
Скрыльников
20
Войдель
11
Саркисов
26
Архипов
32
Скороходов
8
Сысуев
8
Сысуев
32
Скороходов
4
Халиуллин
17
Бухряков
17
Бухряков
4
Халиуллин
5
Шумуликоски
22
Чижек
22
Чижек
5
Шумуликоски
8
Кармазиненко
7
Беляев
7
Беляев
8
Кармазиненко
23
Катульский
7
Нежелев
7
Нежелев
23
Катульский
11
Саркисов
28
Григорян
28
Григорян
11
Саркисов
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
26
Архипов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
26
Архипов
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
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Краснодар-2
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Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Спартак
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