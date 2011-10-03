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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 03 октября 2011
Шинник
03.10.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
29'
А. Леманж
90+2'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
ГОЛ! 2:0!
А. Архипов
+2
Замена
Е. Качан
️️️️
И. Шабаев
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Желтая карточка
Э. Гаурачс
Замена
М. Поворов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
И. Шевченко
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Саркисов
Замена
М. Бурченко
️️️️
Д. Мичков
Замена
В. Коробкин
️️️️
Р. Ситдиков
Замена
Р. Сурнев
️️️️
А. Кучук
ГОЛ! 1:0!
А. Леманж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
33
Леманж
21
Катынсус
26
Васиев
33
Сухов
36
Скрыльников
66
Мичков
10
Корытько
81
Низамутдинов
11
Саркисов
4-2-2-2
88
Синицын
22
Шабаев
81
Зимулька
5
Пятикопов
2
Федорив
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
30
Кучук
9
Лешонок
99
Шевченко
11
Базанов
81
Низамутдинов
2
Поворов
2
Поворов
81
Низамутдинов
66
Мичков
8
Бурченко
8
Бурченко
66
Мичков
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
11
Саркисов
26
Архипов
26
Архипов
11
Саркисов
22
Шабаев
80
Качан
80
Качан
22
Шабаев
30
Кучук
2
Сурнев
2
Сурнев
30
Кучук
88
Ситдиков
21
Коробкин
21
Коробкин
88
Ситдиков
99
Шевченко
9
Гаурачс
9
Гаурачс
99
Шевченко
Остались в запасе
Шинник
Енисей
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Шинник - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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