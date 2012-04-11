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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 11 апреля 2012
Cибирь
11.04.2012, среда, 15:45
Россия. ФНЛ, группа A, 45 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
71'
Д. Скороходов
15'
М. Бурченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
Желтая карточка
А. Елисеев
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
Д. Акимов
Желтая карточка
Д. Скороходов
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 1:1!
Д. Скороходов
Желтая карточка
В. Катынсус
Замена
Д. Акимов
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
Е. Стешин
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
Н. Валентич
Замена
А. Макаренко
️️️️
Д. Гудаев
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-2-4-1
22
Цыган
26
Гудаев
80
Климов
17
Бухряков
5
Головатенко
3
Валентич
32
Скороходов
99
Житнев
34
Сабитов
4
Астафьев
11
Дегтярев
3-2-3-2
13
Краснокутский
76
Стешин
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Сухов
26
Васиев
66
Мичков
8
Бурченко
5
Валикаев
81
Низамутдинов
26
Архипов
26
Гудаев
8
Макаренко
8
Макаренко
26
Гудаев
11
Дегтярев
9
Нагибин
9
Нагибин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
98
Акимов
98
Акимов
11
Дегтярев
7
Нежелев
4
Елисеев
4
Елисеев
7
Нежелев
26
Архипов
11
Саркисов
11
Саркисов
26
Архипов
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Cибирь - Шинник
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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