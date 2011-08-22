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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 22 августа 2011
Шинник
22.08.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 4
Завершен
Торпедо
8'
А. Малыгин
15'
Д. Дорожкин
33'
Д. Дорожкин
78'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Васильев
+2
Замена
А. Намашко
️️️️
В. Бондаренко
+1
Замена
А. Положани
️️️️
С. Белоусов
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
В. Корытько
ГОЛ! 0:4!
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
К. Дудченко
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Елисеев
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
С. Кушов
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Нежелев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Ндри
ГОЛ! 0:3!
Д. Дорожкин
18'
Желтая карточка
А. Малыгин
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дорожкин
ГОЛ! 0:1!
А. Малыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Шинник
26
Фарход Васиев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Торпедо
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
21
Катынсус
7
Нежелев
2
Поворов
2
Ндри
33
Сухов
5
Кушов
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
26
Архипов
4-4-1-1
0
Клевинскас
7
Зураев
26
Чернышов
2
Хозин
6
Малыгин
7
Белоусов
20
Стеклов
81
Бондаренко
8
Васильев
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
2
Ндри
26
Васиев
26
Васиев
2
Ндри
36
Скрыльников
4
Елисеев
4
Елисеев
36
Скрыльников
7
Нежелев
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Нежелев
81
Низамутдинов
30
Дудченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
81
Бондаренко
6
Намашко
6
Намашко
81
Бондаренко
8
Васильев
10
Рылов
10
Рылов
8
Васильев
7
Белоусов
10
Положани
10
Положани
7
Белоусов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Шинник - Торпедо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
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