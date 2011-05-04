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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 04 мая 2011
Мордовия
04.05.2011, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Шинник
Замена
А. Сухов
️️️️
К. Скрыльников
Замена
М. Поворов
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
К. Зайцев
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Нежелев
️️️️
В. Корытько
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Герк
Замена
П. Дорохин
️️️️
М. Рогов
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Рыжов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Э. Танделов
Желтая карточка
А. Симчевич
Пенальти не реализован!
А. Симчевич
Желтая карточка
А. Ребров
15'
Желтая карточка
Р. Войдель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-5-1
39
Фролов
87
Симчевич
22
Будников
3
Мулдаров
31
Рогов
30
Асеведо
63
Рыжов
40
Кулешов
8
Герк
17
Танделов
4-4-2
32
Ребров
33
Гапон
21
Катынсус
4
Гуженда
13
Белецкий
10
Корытько
36
Скрыльников
28
Григорян
20
Войдель
11
Саркисов
81
Низамутдинов
17
Танделов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
17
Танделов
31
Рогов
21
Дорохин
21
Дорохин
31
Рогов
63
Рыжов
8
Панченко
8
Панченко
63
Рыжов
8
Герк
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Герк
10
Корытько
7
Нежелев
7
Нежелев
10
Корытько
81
Низамутдинов
2
Поворов
2
Поворов
81
Низамутдинов
36
Скрыльников
33
Сухов
33
Сухов
36
Скрыльников
11
Саркисов
30
Дудченко
30
Дудченко
11
Саркисов
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Шинник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
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Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Старт
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