Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейми О'Хара - статистика

Завершил карьеру
25 сентября 1986 (39)
#23 | Полузащитник
181 см | 78 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
35
1
3
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
3 : 0
30.04.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Брайтон
5 : 0
15.04.2016
Фулхэм
1' - 64'
38'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Престон
1 : 2
05.04.2016
Фулхэм
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
19.03.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Фулхэм
1 : 2
12.03.2016
Бристоль Сити
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
2 : 3
08.03.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Рединг
2 : 2
05.03.2016
Фулхэм
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Фулхэм
0 : 2
27.02.2016
Мидлсбро
68' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 1
23.02.2016
Фулхэм
1' - 53'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 0
20.02.2016
Чарльтон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
16.02.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
13.02.2016
Фулхэм
1' - 90'
41'
69'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Фулхэм
1 : 1
06.02.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
0 : 1
23.01.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
16.01.2016
Фулхэм
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
12.01.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
0 : 1
02.01.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
2 : 0
26.12.2015
Фулхэм
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
15.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
12.12.2015
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
05.12.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Фулхэм
1 : 1
28.11.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Фулхэм
2 : 5
07.11.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бернли
3 : 1
03.11.2015
Фулхэм
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 4
31.10.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
21.10.2015
Лидс
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
0 : 0
17.10.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 2
04.10.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
4 : 0
25.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
19.09.2015
Фулхэм
1' - 90'
31'
67'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2015
Блэкберн
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
22.08.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
2 : 1
19.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
1 : 2
15.08.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Кардифф
1 : 1
08.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+