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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 19 марта 2016
Бирмингем Сити
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
56'
М. Моррисон
38'
Р. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
90'
Желтая карточка
М. Беттинелли
89'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
87'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Дембеле
Замена
У. Бакли
️️️️
Д. Коттерилл
81'
75'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Э. Хиндман
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Тораль
75'
64'
Желтая карточка
М. Мадль
62'
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 1:1!
М. Моррисон
Пас отдал
Д. Коттерилл
56'
Замена
Ж. Магома
️️️️
М. Кифтенбельд
53'
49'
Желтая карточка
М. Дембеле
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инс
Пас отдал
Т. Кэрни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
41
Кэддис
23
Спектор
21
Тораль
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Дональдсон
11
Коттерилл
3-2-3-2
13
Беттинелли
3
Рим
33
Берн
19
Стирмен
30
Мадль
31
Инс
8
Паркер
10
Кэрни
16
Хиндман
9
Дембеле
44
МакКормак
8
Кифтенбельд
19
Магома
19
Магома
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
11
Бакли
11
Бакли
11
Коттерилл
21
Тораль
9
Воган
9
Воган
21
Тораль
16
Хиндман
2
Фредерикс
2
Фредерикс
16
Хиндман
9
Дембеле
17
Смит
17
Смит
9
Дембеле
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Хендли
Стадион:
Сент-Эндрюс
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