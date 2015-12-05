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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 05 декабря 2015
Ноттингем Форест
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
45'
М. Миллс
52'
К. О'Грэди
78'
М. Миллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
Замена
Р. Теше
️️️️
Б. Осборн
87'
Замена
Л. Троттер
️️️️
Н. Оливейра
79'
Замена
Д. Грант
️️️️
Р. Мендес
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Миллс
Пас отдал
Д. Воган
78'
71'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
С. Паркер
68'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Прингл
67'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
К. О'Грэди
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Миллс
Пас отдал
Э. Личай
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
2
Личай
15
Пинильос
5
Миллс
28
Мансьенн
23
Осборн
23
Лэнсбери
8
Воган
8
О'Грэди
20
Мендес
7
Оливейра
4-4-2
1
Льюис
2
Фредерикс
19
Стирмен
3
Рим
3
Хасбэнд
8
Паркер
10
Кэрни
18
Прингл
23
О'Хара
17
Смит
44
МакКормак
7
Оливейра
17
Троттер
17
Троттер
7
Оливейра
23
Осборн
8
Теше
8
Теше
23
Осборн
20
Мендес
7
Грант
7
Грант
20
Мендес
18
Прингл
20
Качаниклич
20
Качаниклич
18
Прингл
8
Паркер
16
Хиндман
16
Хиндман
8
Паркер
17
Смит
12
Вудроу
12
Вудроу
17
Смит
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Сити Граунд
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