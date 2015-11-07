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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бирмингем Сити
Фулхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 07 ноября 2015
Фулхэм
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 5
Завершен
Бирмингем Сити
66'
А. Качаниклич
90'
Р. МакКормак
19'
С. Глисон
22'
П. Кэддис (П)
31'
Д. Тораль
82'
К. Дональдсон
90+5'
В. Соломон-Отабор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бирмингем Сити
90'
+5
ГОЛ! 2:5!
В. Соломон-Отабор
Пас отдал
С. Глисон
ГОЛ! 2:4!
Р. МакКормак
Пас отдал
М. Смит
90'
82'
ГОЛ! 1:4!
К. Дональдсон
80'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Тораль
75'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Ж. Магома
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Р. Танниклифф
74'
Желтая карточка
Р. МакКормак
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Качаниклич
Пас отдал
М. Смит
66'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Дембеле
55'
Вторая желтая
Д. Хасбэнд
50'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
48'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Л. Кристенсен
46'
31'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тораль
Пас отдал
Ж. Магома
Желтая карточка
Д. Льюис
22'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Кэддис
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Глисон
Пас отдал
Ж. Магома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-4-2
1
Льюис
3
Рим
19
Стирмен
33
Берн
3
Хасбэнд
23
О'Хара
10
Кэрни
21
Кристенсен
8
Танниклифф
44
МакКормак
9
Дембеле
4-3-2-1
29
Кушчак
23
Спектор
5
Моррисон
41
Кэддис
17
Гроундс
25
Глисон
19
Магома
21
Тораль
22
Шайнни
10
Грей
8
Дональдсон
8
Танниклифф
29
Гарбатт
29
Гарбатт
8
Танниклифф
21
Кристенсен
20
Качаниклич
20
Качаниклич
21
Кристенсен
9
Дембеле
17
Смит
17
Смит
9
Дембеле
21
Тораль
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
21
Тораль
19
Магома
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
19
Магома
Остались в запасе
Фулхэм
Бирмингем Сити
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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