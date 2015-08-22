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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 августа 2015
Фулхэм
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+4'
К. Вудроу
63'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
Пас отдал
Д. Берн
90'
+4
90'
+2
Замена
️️️️
Н. Уэллс
Желтая карточка
Т. Кэрни
78'
78'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
77'
Желтая карточка
М. Хадсон
77'
Замена
И. Миллер
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Качаниклич
74'
63'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Г. Банн
Замена
Н. Бодуров
️️️️
Ш. Хатчинсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-4-2
22
Лонерган
6
Ричардс
4
Хатчинсон
33
Берн
41
Возер
23
О'Хара
20
Качаниклич
10
Кэрни
21
Кристенсен
44
МакКормак
9
Дембеле
4-4-2
1
Мерфи
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
19
Баттерфилд
6
Хогг
4
Уайтхэд
33
Банн
9
Сканнелл
21
Уэллс
4
Хатчинсон
5
Бодуров
5
Бодуров
4
Хатчинсон
20
Качаниклич
12
Вудроу
12
Вудроу
20
Качаниклич
9
Сканнелл
11
Миллер
11
Миллер
9
Сканнелл
Остались в запасе
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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