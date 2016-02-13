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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 13 февраля 2016
Куинз Парк Рейнджерс
13.02.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
90'
Т. Чери
35'
Р. МакКормак
41'
М. Дембеле
45'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
ГОЛ! 1:3!
Т. Чери
90'
84'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Г. Холл
82'
78'
Замена
Р. Инс
️️️️
С. Паркер
Замена
Т. Чери
️️️️
М. Филлипс
76'
69'
Желтая карточка
Д. О'Хара
67'
Желтая карточка
Д. Берн
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Хойлетт
53'
Желтая карточка
Н. Онуоха
48'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
С. Полтер
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кэрни
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. О'Хара
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакКормак
Пас отдал
Т. Кэрни
6'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Л. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-5-1
12
Смитис
15
Кончески
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
28
Тошер
30
Хойлетт
21
Луонго
12
Макки
25
Филлипс
91
Полтер
3-4-2
22
Лонерган
2
Фредерикс
33
Берн
45
Аморебиета
8
Паркер
21
Кристенсен
10
Кэрни
23
О'Хара
44
МакКормак
9
Дембеле
25
Филлипс
9
Чери
9
Чери
25
Филлипс
91
Полтер
14
Вашингтон
14
Вашингтон
91
Полтер
30
Хойлетт
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
30
Хойлетт
8
Паркер
31
Инс
31
Инс
8
Паркер
21
Кристенсен
29
Гарбатт
29
Гарбатт
21
Кристенсен
9
Дембеле
16
Хиндман
16
Хиндман
9
Дембеле
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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