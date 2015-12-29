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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ротерхэм
Фулхэм - Ротерхэм: обзор матча 29 декабря 2015
Фулхэм
29.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
4 : 1
Завершен
Ротерхэм
6'
К. Вудроу
45'
К. Вудроу
59'
А. Качаниклич
69'
Р. МакКормак
20'
Ф. Роусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ротерхэм
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Т. Кэрни
87'
84'
Замена
М. Дербишир
️️️️
Д. Уорд
Замена
М. Смит
️️️️
С. Паркер
80'
Замена
Б. Прингл
️️️️
А. Качаниклич
72'
ГОЛ! 4:1!
Р. МакКормак
Пас отдал
Д. Берн
69'
62'
Замена
П. Грин
️️️️
Ф. Ричардсон
ГОЛ! 3:1!
А. Качаниклич
Пас отдал
К. Вудроу
59'
55'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Э. Андреу
ГОЛ! 2:1!
К. Вудроу
Пас отдал
Р. МакКормак
45'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Роусон
ГОЛ! 1:0!
К. Вудроу
Пас отдал
С. Паркер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
14
Сакари Маттила
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
4-4-2
22
Лонерган
3
Рим
19
Стирмен
33
Берн
2
Фредерикс
8
Паркер
16
Хиндман
10
Кэрни
20
Качаниклич
44
МакКормак
12
Вудроу
4-5-1
1
Камп
5
Броудфут
3
Мэтток
16
Ричардсон
20
Роусон
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
18
Уорд
10
Андреу
25
Уорд
10
Кэрни
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Кэрни
20
Качаниклич
18
Прингл
18
Прингл
20
Качаниклич
8
Паркер
17
Смит
17
Смит
8
Паркер
16
Ричардсон
11
Грин
11
Грин
16
Ричардсон
10
Андреу
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
10
Андреу
25
Уорд
27
Дербишир
27
Дербишир
25
Уорд
Остались в запасе
Фулхэм
Ротерхэм
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Фулхэм - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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