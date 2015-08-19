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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 19 августа 2015
Халл Сити
19.08.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
34'
А. Эль-Мохамади
86'
С. Алуко
69'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Фулхэм
90'
Желтая карточка
Д. О'Хара
87'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Прингл
ГОЛ! 2:1!
С. Алуко
86'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Т. Хаддлстоун
78'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Ч. Акпом
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
Л. Кристенсен
Замена
С. Клукас
️️️️
А. Эрнандес
66'
60'
Желтая карточка
Н. Бодуров
45'
+2
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Смит
45'
+2
Замена
Э. Лонерган
️️️️
М. Беттинелли
35'
Желтая карточка
Б. Прингл
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
Э. Робертсон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
14
Алуко
11
Эрнандес
29
Акпом
4-4-2
13
Беттинелли
4
Хатчинсон
41
Возер
6
Ричардс
5
Бодуров
21
Кристенсен
10
Кэрни
18
Прингл
23
О'Хара
17
Смит
44
МакКормак
11
Эрнандес
6
Клукас
6
Клукас
11
Эрнандес
23
Хаддлстоун
14
Хэйден
14
Хэйден
23
Хаддлстоун
29
Акпом
18
Елавич
18
Елавич
29
Акпом
13
Беттинелли
22
Лонерган
22
Лонерган
13
Беттинелли
18
Прингл
20
Качаниклич
20
Качаниклич
18
Прингл
17
Смит
9
Дембеле
9
Дембеле
17
Смит
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
39
Грег Лер
ЦФ
Остались в запасе
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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