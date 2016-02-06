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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Дерби Каунти
Фулхэм - Дерби Каунти: обзор матча 06 февраля 2016
Фулхэм
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
17'
М. Ольссон (АГ)
44'
К. Брайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Дерби Каунти
90'
+3
Желтая карточка
М. Ольссон
90'
Желтая карточка
М. Ольссон
Замена
С. Паркер
️️️️
Л. Кристенсен
86'
Желтая карточка
Д. О'Хара
81'
77'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
А. Вайманн
Замена
М. Смит
️️️️
М. Дембеле
76'
73'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
К. Брайсон
67'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
К. Бэйрд
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Брайсон
Пас отдал
К. Мартин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ольссон
17'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-3-2
22
Лонерган
33
Берн
29
Гарбатт
6
Ричардс
23
О'Хара
10
Кэрни
21
Кристенсен
9
Дембеле
44
МакКормак
4-4-2
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
29
Ольссон
29
Хендрик
7
Брайсон
77
Расселл
18
Вайманн
18
Мартин
21
Кристенсен
8
Паркер
8
Паркер
21
Кристенсен
9
Дембеле
17
Смит
17
Смит
9
Дембеле
22
Бэйрд
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
22
Бэйрд
7
Брайсон
4
Джонсон
4
Джонсон
7
Брайсон
18
Вайманн
9
Блекмэн
9
Блекмэн
18
Вайманн
Остались в запасе
Фулхэм
Дерби Каунти
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Фулхэм - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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