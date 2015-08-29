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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Фулхэм
Ротерхэм - Фулхэм: обзор матча 29 августа 2015
Ротерхэм
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
72'
Д. Кларк-Харрис
7'
Б. Прингл
16'
Р. МакКормак (П)
90+3'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Фулхэм
90'
+6
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Прингл
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
К. Вудроу
Пас отдал
Д. О'Хара
86'
Желтая карточка
Л. Кристенсен
82'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Р. МакКормак
76'
Желтая карточка
Р. МакКормак
76'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:2!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
П. Грин
72'
Пенальти не реализован!
М. Дербишир
55'
Замена
Э. Ледесма
️️️️
Ф. Ричардсон
54'
Замена
Г. Уорд
️️️️
К. Магуайр
46'
Замена
А. Уайт
️️️️
Д. Ньюэлл
46'
Желтая карточка
К. Магуайр
30'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. МакКормак
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Прингл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Ротерхэм
13
Келле Рос
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-2-2
19
Коллин
4
Коллинс
16
Ричардсон
45
Халфорд
2
Бакстон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
11
Грин
17
Магуайр
27
Дербишир
9
Кларк-Харрис
4-4-2
22
Лонерган
3
Рим
6
Ричардс
3
Хасбэнд
33
Берн
8
Танниклифф
18
Прингл
10
Кэрни
23
О'Хара
44
МакКормак
9
Дембеле
11
Ньюэлл
3
Уайт
3
Уайт
11
Ньюэлл
17
Магуайр
18
Уорд
18
Уорд
17
Магуайр
16
Ричардсон
26
Ледесма
26
Ледесма
16
Ричардсон
18
Прингл
20
Качаниклич
20
Качаниклич
18
Прингл
44
МакКормак
21
Кристенсен
21
Кристенсен
44
МакКормак
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
Остались в запасе
Ротерхэм
Фулхэм
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Ротерхэм - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Нью-Йорк
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