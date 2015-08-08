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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 08 августа 2015
Кардифф
08.08.2015, суббота, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
86'
К. Нун
47'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
К. Нун
Пас отдал
П. Уиттингем
86'
85'
Желтая карточка
М. Дембеле
78'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Смит
Замена
К. Нун
️️️️
К. Дикгакой
77'
Замена
С. Амеоби
️️️️
А. Ревелл
63'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-4-2
21
Мур
16
Коннолли
2
Мэлони
23
Моррисон
21
Пелтье
13
Пилкингтон
15
Дикгакой
32
Роллс
7
Уиттингем
20
Мэйсон
18
Ревелл
4-4-2
22
Лонерган
4
Хатчинсон
41
Возер
6
Ричардс
33
Берн
10
Кэрни
21
Кристенсен
18
Прингл
23
О'Хара
17
Смит
44
МакКормак
15
Дикгакой
12
Нун
12
Нун
15
Дикгакой
18
Ревелл
10
Амеоби
10
Амеоби
18
Ревелл
17
Смит
9
Дембеле
9
Дембеле
17
Смит
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
14
Сакари Маттила
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
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