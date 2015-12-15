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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ипсвич Таун
Фулхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 15 декабря 2015
Фулхэм
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
14'
Р. МакКормак
1'
Ф. Сирс
57'
Б. Питман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ипсвич Таун
89'
Замена
Д. Парр
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Качаниклич
76'
71'
Замена
П. Маларчик
️️️️
Б. Питман
Замена
М. Смит
️️️️
Т. Кэрни
67'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
Д. О'Хара
66'
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Питман
Пас отдал
Ф. Сирс
45'
Замена
К. Брю
️️️️
К. Скьюз
ГОЛ! 1:1!
Р. МакКормак
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сирс
Пас отдал
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
3-2-3-2
22
Лонерган
19
Стирмен
33
Берн
3
Рим
6
Ричардс
29
Гарбатт
23
О'Хара
20
Качаниклич
10
Кэрни
9
Дембеле
44
МакКормак
4-3-3
1
Геркен
6
Берра
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
2
Мэйтленд-Найлс
8
Скьюз
22
Дуглас
9
Мерфи
20
Сирс
11
Питман
23
О'Хара
16
Хиндман
16
Хиндман
23
О'Хара
20
Качаниклич
12
Вудроу
12
Вудроу
20
Качаниклич
10
Кэрни
17
Смит
17
Смит
10
Кэрни
11
Питман
21
Маларчик
21
Маларчик
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
2
Парр
2
Парр
2
Мэйтленд-Найлс
8
Скьюз
17
Брю
17
Брю
8
Скьюз
Остались в запасе
Фулхэм
Ипсвич Таун
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Фулхэм - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тревор Кеттл
(Беркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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