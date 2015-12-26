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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Фулхэм
Дерби Каунти - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2015
Дерби Каунти
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
53'
Э. Хиндман (АГ)
84'
Д. Баттерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Фулхэм
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
87'
ГОЛ! 2:0!
Д. Баттерфилд
Пас отдал
К. Мартин
84'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Торне
83'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
80'
78'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
А. Качаниклич
71'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Э. Хиндман
63'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. О'Хара
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Хиндман
53'
Желтая карточка
Р. Кио
38'
22'
Желтая карточка
Р. Стирмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-5-1
13
Грант
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
10
Инс
34
Торне
19
Баттерфилд
4
Джонсон
77
Расселл
18
Мартин
3-2-3-2
22
Лонерган
33
Берн
19
Стирмен
3
Рим
2
Фредерикс
29
Гарбатт
16
Хиндман
20
Качаниклич
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
34
Торне
29
Хендрик
29
Хендрик
34
Торне
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
20
Качаниклич
21
Кристенсен
21
Кристенсен
20
Качаниклич
16
Хиндман
10
Кэрни
10
Кэрни
16
Хиндман
23
О'Хара
17
Смит
17
Смит
23
О'Хара
Остались в запасе
Дерби Каунти
Фулхэм
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Дерби Каунти - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Прайд Парк
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